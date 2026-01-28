Scudo penale per le forze dell' ordine Marco Lisei FdI | Chi delinque mette a rischio la propria vita

Dopo l’ennesimo episodio di violenza a Milano, con un ragazzo ucciso da un poliziotto in borghese, il centrodestra rilancia la proposta di uno scudo penale per le forze dell’ordine. Marco Lisei di Fratelli d’Italia dice che chi delinque mette a rischio la propria vita e che gli agenti devono poter agire senza paura di essere perseguiti. La discussione si riaccende nel momento in cui si cercano soluzioni per tutelare chi lavora in prima linea nella sicurezza pubblica.

Il senatore meloniano spiega a Today.it "La sinistra ha creato nel corso degli anni una presunzione di colpevolezza nei loro riguardi" Dopo la sparatoria di Milano in cui un ragazzo è stato ucciso da un poliziotto in borghese il centrodestra torna a ragionare sullo "scudo" penale per gli agenti nell'esercizio dello loro funzioni. Il primo a rilanciare il "vecchio pallino" della maggioranza è stato Matteo Salvini: il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega ha chiesto a gran voce l'approvazione della norma. "Fratelli d’Italia ha già depositato un proprio testo per impedire le iscrizioni nel registro degli indagati degli agenti delle forze dell’ordine che chiaramente agiscono correttamente.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Milano Polizia

Il disegno di legge sulla sicurezza e lo scudo penale propone modifiche alle norme relative alle forze dell’ordine, sollevando discussioni sulla tutela procedurale e l’immunità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Polizia

Argomenti discussi: 'Scudo' anche per gli agenti, la nuova norma in Cdm a febbraio; Medici, prorogato lo scudo penale. In Parlamento si prepara la riforma; Lo scudo penale per gli agenti? Fasullo o illegittimo; Scudo penale per i sanitari prorogato al 2026: cosa prevede il Milleproroghe.

'Scudo penale' per le forze dell'ordine, il provvedimento verso lo sbarco in CdmNiente più iscrizione automatica nel registro degli indagati per chi agisce nell'adempimento del dovere o nell'uso legittimo delle armi. È la nuova possibile norma pronta ... ilgazzettino.it

Pressing Lega per lo scudo penale per gli agenti. Meloni e Piantedosi frenanoLa polemica sulla morte del giovane spacciatore, ucciso da un colpo partito dalla pistola di un poliziotto che avrebbe sparato per paura, si ... huffingtonpost.it

4 di sera. . "Negli ultimi dieci anni l’Europa si è occupata di tutto tranne che dell’interesse dell’Europa e degli europei" Marco Lisei a #4disera - facebook.com facebook