Il Tennis Club Villa Reale di Monza accoglie fino a domenica l’ATP Challenger 125, un torneo di tennis che si svolge sulla sua superficie. La competizione, che ha un montepremi di 200mila euro, ha attirato numerosi spettatori e appassionati, trasformando la giornata di Pasquetta in un’occasione di rilievo internazionale. La struttura si è animata con incontri di alto livello e un afflusso significativo di pubblico.

Il Tennis Club Villa Reale di via Boccaccio a Monza ospita fino a domenica l’ATP Challenger 125, un torneo che ha trasformato la Pasquetta in un evento di risalto internazionale. La manifestazione, valida per il posizionamento nel ranking mondiale, attira una folla consistente grazie all’ingresso gratuito garantito fino a venerdì. L’affluenza è stata sostenuta da un clima primaverile decisamente favorevole, che ha spinto moltissimi curiosi e appassionati a visitare il circolo monzese durante la giornata festiva. L’evento si configura come un’occasione di visibilità globale per lo sport locale, portando atleti di alto livello nel cuore della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ATP Challenger a Monza: tra i 200mila euro di montepremi e il delirio fan

Sesi e la partnership con l'ATP Challenger di MonzaSesi Supporter Partner dell’ATP Challenger 125 Atkinsons Monza Open 26: "Qualità e servizi al fianco del grande tennis internazionale" Sesi, azienda...

Torna l’Atp Challenger e alza l’asticella. Monza riabbraccia il tennis internazionaleMonza – Dalla terra rossa ai viali alberati, dai campi da gioco al cuore verde della città: la nuova edizione dell’Atkinsons Monza Open promette di...

Temi più discussi: Challenger di Monza: Bellucci guida la pattuglia degli italiani; Tennis: al via l’Atp Monza Open 26, sport e eventi diffusi in città; Tennis, Atkinsons Monza Open 2026: tutto il programma, le novità e dove vedere gratis le partite; Atkinsons Monza Open 2026.

A Monza torna il grande tennis: al via la nuova edizione dell’ATP Challenger 125Nel giorno di Pasqua ha avuto inizio la nuova edizione dell'Atkinsons Monza Open sui campi in terra rossa del Villa Reale Tennis Club inaugurata dalle qualificazioni e da un pubblico già numeroso. mbnews.it

A Monza è scoppiata la tennis mania e anche i negozi si vestono a festaVetrine allestite a tema e in un locale ci sono persino le tovagliette che rendono omaggio all'Atp Challenger che per una settimana si disputerà in città ... monzatoday.it

Complimenti a Lukas Neumayer, vincitore della 26ª edizione del Challenger ATP 75 “Città della Disfida” – Trofeo Lapietra, protagonista di una finale intensa e di altissimo livello al Circolo Tennis “Hugo Simmen”. Un plauso sincero anche a Michele Ribecai, - facebook.com facebook