Elmas può essere riscattato | ecco le cifre che il Napoli dovrà sborsare

Il Napoli ha la possibilità di riscattare Eljif Elmas dal Lipsia. Il centrocampista macedone è tornato in Italia dopo l’esperienza in Germania e ora la società partenopea valuta se esercitare il diritto di acquisto. Le cifre dell’operazione sono state già definite e il club dovrà pagare una somma stabilita per confermare il suo ritorno in maglia azzurra.

L'operazione con il Lipsia è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Questo significa che il Napoli può decidere, al termine della stagione, se acquistare definitivamente il giocatore oppure rimandarlo in Bundesliga. Ma quanto costa il riscatto? Secondo gli accordi tra le due società, il Napoli dovrà versare circa 17 milioni di euro, a cui si aggiungono bonus per circa 500 mila euro. Una cifra importante, ma non fuori mercato per un calciatore che conosce già molto bene l'ambiente. Elmas è un profilo che a Napoli non ha bisogno di presentazioni. Arrivato nel 2019, ha vissuto diverse stagioni in azzurro, diventando un elemento utile grazie alla sua duttilità e alla capacità di giocare in più ruoli.

