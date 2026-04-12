Monza speculazione sullo scalo | il piano di Ferrovie blocca la M5

A Monza, si sollevano preoccupazioni sulla possibile speculazione legata allo scalo ferroviario. Un'associazione locale ha inviato un appello alle Ferrovie dello Stato per cercare di risolvere la situazione e sbloccare i lavori relativi alla linea M5. La questione riguarda le interferenze tra il progetto ferroviario e alcuni interventi di sviluppo nel settore. La questione rimane sotto osservazione da parte delle autorità e dei cittadini interessati.

L’associazione Hq Monza ha lanciato un appello diretto a Ferrovie dello Stato per sbloccare i dossier infrastrutturali che coinvolgono la città, puntando il dito contro una gestione che sembra privilegiare gli interessi immobiliari del colosso ferroviario a scapito di opere strategiche come il prolungamento della linea metropolitana M5. Il nodo centrale riguarda la trasformazione dello scalo merci di Monza in un polo commerciale e di servizi, un’operazione che tocca ben 44mila metri quadrati di terreno. Il grande asset immobiliare di Ferrovie tra speculazione e stallo infrastrutturale. Al centro del dibattito si trova la riqualificazione della stazione centrale di Monza, destinata a diventare la Porta Nord di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza, speculazione sullo scalo: il piano di Ferrovie blocca la M5 Aeroitalia scommette sullo scalo di Salerno: investimenti e collegamenti internazionali, si presenta il pianoAeroitalia punta sull’aeroporto di Salerno con un nuovo piano di investimenti che prevede l’attivazione di collegamenti internazionali e il... La M5 in stallo: "Anche Ferrovie faccia pressione""A Ferrovie Italiane interessa il metrò M5 sino a Monza? Fs sta chiedendo molto alla nostra città ma in cambio non dà niente, nemmeno un aiutino".