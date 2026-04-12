La M5 in stallo | Anche Ferrovie faccia pressione

La linea metropolitana M5 tra la città e Monza si trova in una fase di stallo, con critiche rivolte alle Ferrovie Italiane. Secondo quanto affermato, l’azienda sta esercitando pressione sulla città, chiedendo molto senza offrire in cambio alcun supporto o contributo. La situazione ha suscitato discussioni sulla collaborazione tra le parti e sulle richieste di interventi o agevolazioni da parte di Ferrovie Italiane.

"A Ferrovie Italiane interessa il metrò M5 sino a Monza? Fs sta chiedendo molto alla nostra città ma in cambio non dà niente, nemmeno un aiutino". L’associazione Hq Monza incalza Ferrovie dello Stato a fare di più su una serie di dossier aperti in città, a iniziare dalla metropolitana. Sul banco, in particolare, la progettualità di Fs dietro alla grande ristrutturazione della stazione centrale di Monza – destinata a diventare la “Porta Nord” di Milano –, rispetto cui Ferrovie chiede di trasformare la maggior parte dell’attuale scalo merci, oggi sottoutilizzato, in un’area edificabile. "Si tratta di 44mila metri quadrati, dove vorrebbero realizzare tra l’altro uno spazio commerciale e spazi per pubblici esercizi e di servizio pubblico – scrivono gli attivisti –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La M5 in stallo: "Anche Ferrovie faccia pressione" Leggi anche: M5 in stallo, allarme smog: "Pronti alle azioni legali" Nuove metropolitane: lavori al via per la M1 a Baggio (i cantieri dureranno 6 anni). Per la M5 a Monza? Stallo tecnicoMilano – Per il prolungamento della Metropolitana 1 fino al quartiere di Baggio scocca l’ora dell’apertura dei cantieri, dell’avvio dei lavori.