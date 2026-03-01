A Monza è stata avviata la gara d’appalto da 1,5 milioni di euro per la riqualificazione di tre ponti situati in via Zanzi, via Aliprandi e via Fermi. I lavori di manutenzione straordinaria riguardano le infrastrutture di queste strade, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e stabilità. La procedura di assegnazione è ora in fase di definizione.

Entra nella fase decisiva la riqualificazione di tre ponti strategici di Monza: aperta la gara d’appalto per individuare l’azienda che si aggiudicherà gli interventi di manutenzione straordinaria per via Zanzi, via Aliprandi e via Fermi. La procedura si chiuderà il 23 marzo. Poco dopo, salvo imprevisti, potranno partire i cantieri. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta a novembre, nell’ambito di un piano complessivo da 1,5 milioni di euro, cofinanziato dalla Regione. L’obiettivo è mettere in sicurezza tre manufatti storici e fondamentali per la viabilità cittadina, tutelandone il valore architettonico e strutturale.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Monza operazione ponti sicuri. Via alla gara da 1,5 milioni di euro. Lavori in via Zanzi, Fermi e Aliprandi

Operazione ’ponti-sicuri’. Lavori sulla Bidentina, stanziati quasi 5 milioniOperazione ponti e viadotti sicuri nella Bidentina: la Provincia di Forlì-Cesena mette sul piatto quasi 5 milioni di euro.

Ponti più sicuri, lavori per 600 mila euro sulle strade provincialiÈ stata gettata la soletta in calcestruzzo e, ora, si può proseguire con il completamento del cordolo per poi fissare le nuove barriere di...

Approfondimenti e contenuti su Monza.

Temi più discussi: A Monza operazione ponti sicuri. Via alla gara da 1,5 milioni di euro. Lavori in via Zanzi, Fermi e Aliprandi; I tre ponti sul Lambro si rifanno il look: ecco come saranno (e quanto dureranno i lavori); Monza, pulizia straordinaria del Lambro: rimossi rami e tronchi dai ponti cittadini; Lambro, operazione anti piena ai ponti cittadini: cos'è successo.

A Monza operazione ponti sicuri. Via alla gara da 1,5 milioni di euro. Lavori in via Zanzi, Fermi e AliprandiPrevisti sette mesi di interventi per sistemare manufatti storici e fondamentali per la viabilità cittadina. Obiettivo, garantirne la durata senza rischi tutelando al tempo stesso il valore architetto ... ilgiorno.it

Lambro, operazione anti piena ai ponti cittadini: cos'è successoMonza, rimozione di rami e tronchi dal Lambro per prevenire piene primaverili. Operazione di prevenzione lungo il fiume Lambro. Nella mattinata del 28 febbraio tecnici comunali, operatori della ... monza-news.it

A Monza vince l’equilibrio: Inter U23-Alcione termina 0-0. Palo per Topalovic facebook

A Monza vince l'equilibrio: Inter U23-Alcione termina 0-0. Palo per Topalovic x.com