A Monza, 100 appezzamenti di terreni destinati all’orticoltura urbana sono stati avviati per favorire l’interazione tra diverse generazioni e promuovere interventi di riqualificazione ambientale. Questi orti sono gestiti da diversi soggetti e rappresentano un esempio di iniziativa che coinvolge cittadini di varia età, contribuendo a trasformare aree precedentemente inutilizzate in spazi verdi condivisi.

A Monza, la gestione di 100 appezzamenti agricoli urbani sta trasformando piccoli lotti di terreno in centri di coesione sociale e rigenerazione ambientale. Tra i quartieri Cazzaniga, Cederna e le zone limitrofe a via Ravel, la pratica della coltivazione domestica si è evoluta da antica necessità del dopoguerra a moderno strumento di inclusione per famiglie, giovani e persone con fragilità. L’evoluzione di un modello gestionale tra tradizione e ricambio generazionale. Il degli orti cittadini non è frutto di un fenomeno spontaneo recente, ma il risultato di una pianificazione iniziata circa vent’anni fa. In quel periodo, l’amministrazione comunale ha stabilito norme precise per regolare l’assegnazione dei terreni, definendo spazi che oscillano solitamente tra i 25 e i 50 metri quadrati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza: 100 orti urbani uniscono generazioni e rigenerano la città

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