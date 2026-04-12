Jannik Sinner sorride | Tornare n1 è secondario conta aver vinto un torneo del genere sulla terra

Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Montecarlo, battendo in finale il suo rivale Carlos Alcaraz. Con questa vittoria, l'italiano ha conquistato il suo primo trofeo nel Principato e ha raggiunto la vetta del ranking ATP, superando lo spagnolo. Dopo la finale, Sinner ha dichiarato che tornare numero uno non è la priorità, ma conta aver ottenuto questo risultato importante sulla terra battuta.

Jannik Sinner si è preso tutto al Masters 1000 di Montecarlo: vittoria contro il grande rivale Carlos Alcaraz, primo trofeo in carriera nel Principato e numero 1 del mondo, scavalcando proprio lo spagnolo in vetta al ranking ATP. Il fuoriclasse altoatesino ha dominato l’atto conclusivo andato in scena sulla terra rossa e ha conquistato il terzo torneo di questo livello in stagione, dopo aver firmato il Sunshine Double (Indian Wells e Miami) durante il mese di marzo. Il 24enne è tornato in vetta alla classifica internazionale che aveva lasciato all’iberico lo scorso 10 novembre e domani inizierà la sua 67ma settimana al comando, precedendo l’avversario di riferimento per 160 lunghezze.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner sorride: “Tornare n.1 è secondario, conta aver vinto un torneo del genere sulla terra”

Jannik Sinner sorride: “Tornare numero 1 è importante, ma secondario. Ho insistito sotto di un break…”Jannik Sinner si è preso tutto al Masters 1000 di Montecarlo: vittoria contro il grande rivale Carlos Alcaraz, primo trofeo in carriera nel...

Jannik Sinner sottolinea: “Tornare n.1 è meno importante di diventare un giocatore migliore sulla terra”E’ iniziata in maniera convincente in singolare l’avventura di Jannik Sinner nel Masters1000 di Montecarlo.

Jannik Sinner trionfa al Paris Masters 2025 e torna numero 1 del mondo