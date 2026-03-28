Perché a Montecarlo Sinner può tornare numero 1 del mondo

Sabato mattina, Jannik Sinner si è svegliato con una finale da disputare e una classifica che comincia a riflettere il suo ruolo di protagonista nel tennis mondiale. La sua posizione in classifica si sta avvicinando ai vertici, rendendo possibile il ritorno al numero uno del mondo. Questa situazione si inserisce in un percorso di consolidamento del suo status tra i primi giocatori a livello internazionale.

AGI - Jannik Sinner si è svegliato questo sabato mattina con in testa una finale da giocare e una classifica che inizia a diventare più adeguata al suo ruolo di protagonista assoluto del tennis mondiale. La semifinale di Miami vinta contro Alexander Zverev — 6-3 7-6, netto, quasi crudele — ha ridotto il distacco da Carlos Alcaraz a 1.540 punti (all'inizio del torneo di Miami erano 2.150). Domenica, in finale contro il ceco Jiri Lehecka, Sinner può abbatterli ulteriormente. Se vince, scende a 1.190 punti dal numero 1 del mondo. Non è certo il sorpasso in vetta, ma la certezza matematica che il trono si decide a Montecarlo. I numeri parlano chiaro. 🔗 Leggi su Agi.it

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