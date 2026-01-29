Voragine a Bagnoli | traffico bloccato e stop ai camion per il cantiere dell’America’s Cup

Una voragine si è aperta nel cuore di Bagnoli, bloccando il traffico e fermando i camion diretti ai cantieri dell’America’s Cup. La strada è stata chiusa e il caos si è diffuso in tutta la zona, con auto incolonnate e mezzi pesanti fermi nel mezzo della carreggiata. La paura tra i residenti è tanta, mentre i vigili del fuoco e le squadre di intervento sono già sul posto per mettere in sicurezza l’area. Nessuna vittima, ma il disagio resta e si aspettano interventi rapidi per riaprire

Paura e disagi a Bagnoli, dove si è aperta una voragine al centro della carreggiata di via Bagnoli. La circolazione è andata in tilt e si sono fermati anche i mezzi pesanti diretti ai cantieri dell’America’s Cup. Una voragine improvvisa si è aperta in via Bagnoli, a Napoli, creando forti disagi alla viabilità in uno dei principali assi di collegamento dell’area occidentale della città. Il cedimento si è verificato al centro della carreggiata, rendendo necessario il blocco immediato del traffico. A seguito dell’apertura della voragine, la circolazione è stata interrotta, con pesanti ripercussioni su automobilisti e residenti. 🔗 Leggi su 2anews.it

