Pronto soccorso a Scorrano cantiere e disagi | monta la protesta sul territorio

A Scorrano i cittadini protestano contro le condizioni del pronto soccorso dell’ospedale “Ignazio Veris Delli Ponti”. Da mesi, la situazione resta incastrata in una palude di burocrazia e promesse non mantenute. Nel frattempo, il cantiere aperto in zona provoca disagi e malcontento tra chi ha bisogno di assistenza immediata. La gente chiede risposte e interventi concreti, ma finora le promesse si sono rivelate vuote. La tensione cresce e si alza il coro di chi rivendica un miglioramento

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.