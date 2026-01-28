Pronto soccorso a Scorrano cantiere e disagi | monta la protesta sul territorio
A Scorrano i cittadini protestano contro le condizioni del pronto soccorso dell’ospedale “Ignazio Veris Delli Ponti”. Da mesi, la situazione resta incastrata in una palude di burocrazia e promesse non mantenute. Nel frattempo, il cantiere aperto in zona provoca disagi e malcontento tra chi ha bisogno di assistenza immediata. La gente chiede risposte e interventi concreti, ma finora le promesse si sono rivelate vuote. La tensione cresce e si alza il coro di chi rivendica un miglioramento
Il comitato spontaneo chiede conto di un anno di inerzia per i cronoprogrammi disattesi e punta il dito sulle istituzioni: “Il grande sblocco annunciato nel 2024 è stata una palude burocratica” SCORRANO – “Una palude burocratica” dentro l’inerzia che regna e le promesse disattese: monta la protesta a Scorrano per la condizione del pronto soccorso dell’ospedale “Ignazio Veris Delli Ponti” e per il cantiere presente in zona. Nonostante il grande “sblocco” annunciato a fine 2024, la situazione si mostra tuttora in stallo con tutta una serie di disagi per pazienti e fruitori della struttura sanitaria.🔗 Leggi su Lecceprima.it
