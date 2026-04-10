Nike conferma di aver sbagliato tutte le maglie dei Mondiali per colpa di un difetto di fabbrica

Nike ha annunciato di aver prodotto tutte le maglie dei Mondiali con un difetto di fabbricazione. La problematica principale riguarda la cucitura sulle spalle, che crea una gobba visibile, accompagnata da maniche troppo corte e uno scollo troppo largo. L'azienda si è scusata ufficialmente per i problemi riscontrati nei capi distribuiti durante la competizione.

È impossibile non notare la cucitura sulle spalle che crea una gobba antiestetica, unita alle maniche troppo corte e allo scollo largo: Nike si scusa per il difetto di fabbricazione delle maglie per i Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Dal Brasile alla Francia: guarda le maglie Nike dei Mondiali 2026Nike Football ha presentato le divise delle nazionali in vista dei Mondiali 2026, progettate con la tecnologia Aero-FIT. Tutte le maglie delle Nazionali olimpiche di hockey su ghiaccio, in rigoroso ordine di bellezzaA Torino 2006 tutti parlavano del curling: a metà tra il divertito e l'incuriosito, il pubblico medio italiano scopriva una disciplina che negli anni... Argomenti più discussi: Nike, il ceo Elliott Hill smentisce i rumors di vendita di Converse; Nike, Inc.: BNP Paribas conferma la valutazione negativa; NIKE L'HA FATTA GROSSA: ha sbagliato le maglie dei Mondiali | Ma ormai non possono più rifarle: restano con le spalline; Fragment x Nike Air Liquid Max Black: il nuovo capitolo delle Air Max uscirà il 3 aprile 2026. NIKE CONTINUA A CROLLARE Il titolo Nike ha subito una flessione drammatica del 75% dai massimi di $169 per azione registrati nel novembre 2021, scendendo a $43. L’azienda, che un tempo valeva $276 miliardi, oggi ha una market cap di soli $63 miliar - facebook.com facebook