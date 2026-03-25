Un gruppo di calciatori provenienti dalla Nuova Caledonia ha raggiunto il Messico senza indossare le maglie ufficiali della squadra. Tra loro, solo uno svolge il ruolo di calciatore professionista, mentre gli altri devono chiedere il permesso ai datori di lavoro per partecipare alle qualificazioni ai Mondiali. La situazione ha attirato l’attenzione per la natura insolita di questa partecipazione.

Solo uno di loro fa il calciatore a tempo pieno. Gli altri devono chiedere il permesso al loro datore di lavoro. Per gestire gli allenamenti a distanza durante la stagione hanno implementato un’ app per il cellulare. E se vi dicessimo che una squadra di dilettanti classificata al 150esimo posto nel ranking FIFA può andare al Mondiale? È la storia assurda della Nuova Caledonia, che per inseguire il sogno di una storica qualificazione ha viaggiato per 11mila chilometri su un aereo. Venerdì 27 marzo ci sarà la Giamaica. Poi, in caso di vittoria, Repubblica Democratica del Congo. Le immagini dello sbarco dei calciatori a Guadalajara – in Messico – sono già diventati virali: senza maglie ufficiali, ma accompagnati da una grande scorta di polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sbarcano in Messico senza le maglie ufficiali: la storia assurda della Nuova Caledonia, i dilettanti a un passo dai Mondiali

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