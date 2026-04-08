E-bike e monopattini raffica di controlli a Como | 55 multe in un mese

A Como, nel mese di marzo, sono stati effettuati numerosi controlli su monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita. Durante questo periodo, la polizia locale ha elevato 55 sanzioni a seguito di verifiche sulle norme di circolazione di questi mezzi. Gli interventi si sono concentrati sulla verifica del rispetto delle regole in materia di sicurezza stradale, con un'attenzione particolare alle infrazioni più frequenti.

Controlli a tappeto su monopattini elettrici e e-bike a Como. La polizia locale ha tracciato il bilancio del mese di marzo con numeri che raccontano un fenomeno sempre più diffuso ma anche sempre più problematico sotto il profilo della sicurezza.In totale sono stati effettuati 24 posti di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Como, i monopattini truccati andavano a velocità folle: sequestratiSicurezza stradale e mobilità elettrica Como: 61 controlli e 36 sanzioni dall’inizio dell’anno su e-bike e monopattini. Nella sola giornata di ieri lunedì 23 marzo, sono stati inoltre sequestrati tre ... comozero.it

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