Modica fermati 3 scassinatori | sequestrati attrezzi da scasso

Tre uomini di nazionalità rumena, tra i 21 e i 35 anni, sono stati fermati dalla Polizia di Modica. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di vari attrezzi da scasso. Gli agenti hanno sequestrato gli strumenti e condotto ulteriori verifiche sui soggetti. Le autorità stanno approfondendo le indagini per chiarire eventuali coinvolgimenti in attività illecite.

Tre individui di nazionalità rumena, con un’età compresa tra i 21 e i 35 anni, sono stati fermati dalla Polizia di Modica con al loro interno diversi strumenti destinati ad attività di scasso. L’intervento è avvenuto durante una fase di vigilanza straordinaria del territorio, mirata a contrastare i recenti episodi criminali che hanno colpito sia le abitazioni private che le realtà commerciali della zona. L’operazione della Squadra Volante nel territorio modicano. Il controllo è stato messo in atto dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, che stavano monitorando specificamente le aree che avevano registrato una maggiore incidenza di reati contro il patrimonio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modica, fermati 3 scassinatori: sequestrati attrezzi da scasso Crema: 4 fermati con auto rubata e attrezzi da scassoNel cuore della provincia di Cremona, la domenica 15 marzo 2026 ha i Carabinieri di Crema neutralizzare due distinti gruppi criminali nella serata... Tre uomini fermati con attrezzi da scasso: foglio di via dal territorio aretinoControlli mirati della Polizia di Stato per contrastare i furti nel territorio aretino.