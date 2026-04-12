Modello Rli 2026 cosa cambia per sanzioni e cedolare secca | istruzioni

Il mercato delle locazioni in Italia sta attraversando un periodo di cambiamenti significativi a livello tecnico e fiscale, con l’introduzione del modello Rli 2026. Le novità riguardano principalmente le sanzioni applicate in caso di irregolarità e le modalità di applicazione della cedolare secca. Le nuove istruzioni fornite chiariscono le procedure da seguire e le eventuali conseguenze per i locatori e gli inquilini coinvolti.

Il mercato delle locazioni in Italia sta vivendo una fase di profonda mutazione tecnica e fiscale. Al centro di questo cambiamento c’è il Modello Rli (Registrazione Locazioni Immobili), lo strumento unico dell’Agenzia delle Entrate per registrare contratti, comunicare proroghe, cessioni o esercitare l’opzione per la cedolare secca. A partire dall’aggiornamento del 14 ottobre 2025, il modello ha recepito le novità introdotte dal decreto correttivo della riforma fiscale e i chiarimenti della risoluzione 56E del 2025, che hanno radicalmente cambiato il rischio economico per i contribuenti in caso di errori o ritardi. Vediamo come deve essere compilato il Modello Rli 2026, soffermandoci anche su quella che possiamo definire la zona grigia degli affitti brevi e le nuove soglie imprenditoriali.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Modello Rli 2026, cosa cambia per sanzioni e cedolare secca: istruzioni Cedolare secca sugli affitti, quali sono le novità del 2026?La Legge di Bilancio 2026 introduce nuovi limiti per gli affitti brevi, riducendo il numero di immobili accessibili al regime agevolato e confermando... Affitti brevi con cedolare secca o partita Iva, aumentano i costi di gestioneNuovi limiti per la gestione degli affitti brevi attraverso la cedolare secca e costi più alti per i privati che devono gestire più...