Cedolare secca sugli affitti quali sono le novità del 2026?
La legge di Bilancio 2026 ha portato novità importanti per chi affitta immobili. Da quest’anno, le regole sulla cedolare secca cambiano, e i proprietari devono fare attenzione alle nuove aliquote e alle procedure da seguire. Si tratta di modifiche che potrebbero influenzare il mercato degli affitti, con effetti più o meno diretti sui proprietari e sui locatari.
La legge di Bilancio 2026 ha introdotto cambiamenti significativi sulla cedolare secca per i proprietari che intendano dare in affitto i propri immobili. Il regime facoltativo permette di pagare un’ imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, esentando inoltre il locatore dall’imposta di registro e di bollo. Tuttavia, l’opzione comporta la rinuncia all’aggiornamento del canone, inclusa la variazione Istat. È fondamentale considerare che la scelta può essere effettuata alla registrazione del contratto o nelle annualità successive. Per il periodo d’imposta che inizia il 1° gennaio 2026, il legislatore ha ulteriormente ristretto il perimetro delle locazioni brevi, dimezzando le unità immobiliari ammesse al regime agevolato. 🔗 Leggi su Lettera43.it
