La legge di Bilancio 2026 ha portato novità importanti per chi affitta immobili. Da quest’anno, le regole sulla cedolare secca cambiano, e i proprietari devono fare attenzione alle nuove aliquote e alle procedure da seguire. Si tratta di modifiche che potrebbero influenzare il mercato degli affitti, con effetti più o meno diretti sui proprietari e sui locatari.

La legge di Bilancio 2026 ha introdotto cambiamenti significativi sulla cedolare secca per i proprietari che intendano dare in affitto i propri immobili. Il regime facoltativo permette di pagare un’ imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, esentando inoltre il locatore dall’imposta di registro e di bollo. Tuttavia, l’opzione comporta la rinuncia all’aggiornamento del canone, inclusa la variazione Istat. È fondamentale considerare che la scelta può essere effettuata alla registrazione del contratto o nelle annualità successive. Per il periodo d’imposta che inizia il 1° gennaio 2026, il legislatore ha ulteriormente ristretto il perimetro delle locazioni brevi, dimezzando le unità immobiliari ammesse al regime agevolato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Cedolare secca sugli affitti, quali sono le novità del 2026?

Cedolare secca AFFITTI BREVI: come cambiano le tasse | Avv. Angelo Greco

