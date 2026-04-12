Una giovane stilista proveniente dal Sud Italia si trasferisce a Londra per intraprendere la sua carriera nel mondo della moda. Nel suo percorso, si confronta con le dinamiche della fast fashion e con le questioni legate alla sostenibilità nel settore. La narrazione cinematografica di Flaminia Graziadei si concentra sulla tensione tra la produzione etica e il desiderio di espressione personale, evidenziando le sfide che questa giovane professionista affronta nel contesto londinese.

La tensione tra l’etica della produzione e il desiderio di espressione personale guida la narrazione cinematografica di Flaminia Graziadei, con il debutto di una giovane stilista del Sud Italia che affronta le sfide della capitale inglese. Il film A Year in London mette in scena il percorso di Olivia, interpretata da Nina Pons, nel contesto delle prestigiose università di moda londinesi, dove deve confrontarsi con le contraddizioni di un settore tra ambizione e sostenibilità. L’impatto ambientale della moda e le strategie per un consumo consapevole. Il sistema della fast fashion rappresenta una minaccia concreta per l’equilibrio ecologico globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moda e sostenibilità: la sfida per sconfiggere la fast fashion

Fast fashion: la moda criminale. I rischi di questo sistema veloceLa Fast Fashion è un tipo di moda (in italiano "moda veloce") basata sulla produzione di capi in breve tempo e a basso costo (low cost).

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