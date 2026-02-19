Fast fashion | la moda criminale I rischi di questo sistema veloce

La Fast Fashion, un modello di moda veloce, produce capi in modo rapido e a basso prezzo, ma nasconde rischi concreti. Questa produzione intensiva porta a scarti frequenti e a un impatto ambientale crescente. Le aziende puntano a rinnovare rapidamente le collezioni per rispondere alle tendenze, spesso sacrificando qualità e sostenibilità. La domanda di abbigliamento a prezzi contenuti spinge i consumatori a comprare di più, alimentando un ciclo che danneggia il pianeta. La velocità di produzione si traduce anche in condizioni di lavoro spesso discutibili.

La Fast Fashion è un tipo di moda (in italiano "moda veloce") basata sulla produzione di capi in breve tempo e a basso costo (low cost). Questi prodotti, poiché hanno tessuti di scarsa qualità e le mode cambiano continuamente, vengono sovraconsumati e sovraprodotti. La Fast fashion resta uno dei settori più inquinanti nelle fasi di produzione e di trasporto. In questi ultimi anni sono emersi segnali di cambiamento spinti dall'uso del digitale. In questo caso analizziamo la recente metafora del "canarino nella miniera" di Luciano Floridi: "In passato, quando i minatori scendevano in miniera per estrarre il carbone, portavano con sé un canarino.

