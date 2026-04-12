Tragedia tra Misilmeri e Portella di Mare | scontro tra auto e scooter muore un 18enne ferito gravemente anche un altro ragazzo

Un incidente si è verificato sulla strada Nazionale tra Misilmeri e Portella di Mare, coinvolgendo un’auto e uno scooter. Nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di 18 anni e un altro giovane è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro sulla via Nazionale tra Misilmeri e Portella di Mare. Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 12 aprile 2026, lungo la via Nazionale, tra Misilmeri e Portella di Mare (Palermo) dove uno scontro tra un’auto e uno scooter elettrico ha provocato la morte di un ragazzo di 18 anni. La vittima è A.D’A., 18 anni, che si trovava alla guida dello scooter. L’impatto con l’automobile è stato violento e non gli ha lasciato scampo. Ferito gravemente un ragazzo di 14 anni. A bordo dello scooter si trovava anche un ragazzo di 14 anni, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ ospedale dei Bambini di Palermo, dove si trova ricoverato in condizioni critiche.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia tra Misilmeri e Portella di Mare: scontro tra auto e scooter, muore un 18enne, ferito gravemente anche un altro ragazzo Leggi anche: Incidente mortale a Misilmeri, scontro fra un'auto e uno scooter in via Nazionale: muore un diciottenne Leggi anche: Livorno: muore in scooter nello scontro con un camper sul Romito, ferito gravemente il marito