Schianto scooter-auto sul ponte della Sanità c'è un ferito | incidente a Corso Amedeo di Savoia

Incidente stradale sul Ponte della Sanità: uno scooter si scontra con lo sportello aperto di un'auto. Il conducente vola a terra e si ferisce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

