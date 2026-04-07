1000 Miglia Experience Italy da Bari l' edizione 2026 | prima tappa da largo Giannella

Da Bari prende il via l’edizione 2026 della “1000 Miglia Experience Italy”, una manifestazione dedicata alle auto d’epoca. La prima tappa si svolge da largo Giannella e fa parte di una corsa che percorre un percorso diverso dai tracciati tradizionali, con l’obiettivo di far scoprire ai partecipanti nuovi territori lungo il tragitto.

La “1000 Miglia Experience Italy” quest’anno per la prima volta si svolgerà interamente in Puglia. Da giovedì 9 a domenica 12 aprile, infatti, gli equipaggi saranno protagonisti di un viaggio che unisce la passione per la guida all’esplorazione di luoghi iconici e borghi ricchi di storia. La sfilata, organizzata da 1000 Miglia Srl, si snoderà, infatti, lungo un percorso di oltre 630 chilometri complessivi, che partirà da Bari, per raggiungere Polignano, Alberobello, Ostuni, Brindisi, Lecce e il Salento, e chiudere col gran finale tra le ceramiche di Grottaglie. Le tre giornate vedranno i partecipanti impegnati in 65 prove cronometrate e 6 prove di media. 🔗 Leggi su Baritoday.it

A Bari arriva la 1000 Miglia Experience: da largo Giannella la sfilata di Ferrari e auto d’epocaQuest'anno la manifestazione, in programma da giovedì 9 a domenica 12 aprile, vedrà un percorso tutto pugliese.

Arriva la 1000 Miglia Experience: da largo Giannella la sfilata di Ferrari e auto d’epocaQuest'anno la manifestazione, in programma da giovedì 9 a domenica 12 aprile, vedrà un percorso tutto pugliese.

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Bari, parte il 9 aprile la 1000 Miglia Experience Italy 2026A Bari il 9 aprile parte la 1000 Miglia Experience Italy 2026. Cinquantiquattro equipaggi da 11 Paesi al via da largo Giannella, alle 13.30, per una quattro giorni tutta in Puglia. trmtv.it

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