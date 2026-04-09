In Calabria arriva il reddito di merito | mille euro al mese agli studenti che rimangono a studiare in regione

In Calabria è stato introdotto un nuovo incentivo chiamato reddito di merito, che prevede un pagamento mensile di mille euro rivolto agli studenti che scelgono di proseguire gli studi all’interno della regione. Per ottenere questa misura, gli studenti devono dimostrare di aver superato gli esami previsti con voti elevati e di avere intenzione di ottenere la laurea presso un ateneo calabrese. La misura si differenzia dal reddito di cittadinanza, poiché richiede requisiti specifici legati ai risultati accademici e alla scelta dell’università locale.

Non funziona come il reddito di cittadinanza, anche perché per ottenerlo bisogna dimostrare due cose: la prima di avere gli esami in regola e con voti alti, la seconda di voler conseguire la propria laurea in un ateneo calabrese. Il « reddito di merito » è un contributo dal valore mensile fino a mille euro destinato agli studenti universitari che scelgono di studiare nelle università della regione Calabria (sono tre quelle statali, con sedi distribuite tra Rende, in provincia di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria). Una misura annunciata oggi dal governatore, Roberto Occhiuto. «Ho voluto riunire la Giunta regionale per approvare un provvedimento a cui tengo particolarmente — ha dichiarato —. 🔗 Leggi su Open.online Arriva il Reddito di Merito in Calabria, il presidente Occhiuto: “Mille euro al mese per gli universitari”Al via il Reddito di Merito in Calabria, un contributo da 1000 euro al mese per gli studenti, con una media alta e in regola con il percorso di... Occhiuto: "La Calabria istituisce il "reddito di merito": 1.000 euro al mese per chi resta a studiare nelle nostre Università"“Oggi sono a Roma, dove sto seguendo da vicino alcuni dossier molto delicati che riguardano la nostra Regione. Temi più discussi: Calabria, arriva il ciclone Ermione con temporali e neve sui rilievi per quasi tutta la Settimana santa: le previsioni · LaC News24; Catanzaro, ripartenza a Pasquetta senza Iemmello: al Ceravolo arriva il Monza; Reggio Calabria - ? Il Trophy Tour 2026 arriva al Circolo Crucitti!; Centro di Salzano, in via Calabria arriva il senso unico. Arriva il Reddito di Merito in Calabria, il presidente Occhiuto: Mille euro al mese per gli universitariAl via il Reddito di Merito in Calabria, un contributo da 1000 euro al mese per gli studenti, con una media alta e in regola con il percorso di studi ... fanpage.it Calabria, arriva il reddito di merito per universitari: fino a 1.000 euro al meseVia libera della Giunta alla misura annunciata da Occhiuto: contributo per studenti con media alta iscritti negli atenei regionali per contrastare la fuga dei giovani ... calabria.gazzettadelsud.it Calabria, arriva il “reddito di merito” per universitari: fino a 1.000 euro al mese https://gazzettadelsud.it/p=2194821 - facebook.com facebook Pioggia e freddo in Calabria, ma per Pasqua arriva la primavera x.com