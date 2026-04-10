Il reddito di merito è realtà | via libera della giunta mille euro al mese per chi resta a studiare in Calabria

La giunta regionale ha approvato un nuovo provvedimento che prevede un assegno mensile di mille euro per gli studenti che decidono di rimanere a studiare in Calabria. Il presidente della regione ha convocato la riunione nonostante impegni fuori regione, sottolineando l'importanza del provvedimento. La misura si rivolge a chi sceglie di proseguire gli studi nel territorio e rappresenta una novità rispetto alle politiche precedenti.