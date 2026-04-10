Il reddito di merito è realtà | via libera della giunta mille euro al mese per chi resta a studiare in Calabria
La giunta regionale ha approvato un nuovo provvedimento che prevede un assegno mensile di mille euro per gli studenti che decidono di rimanere a studiare in Calabria. Il presidente della regione ha convocato la riunione nonostante impegni fuori regione, sottolineando l'importanza del provvedimento. La misura si rivolge a chi sceglie di proseguire gli studi nel territorio e rappresenta una novità rispetto alle politiche precedenti.
Il presidente della Regione Roberto Occhiuto, nonostante gli impegni fuori regione non ha voluto rinunciare a riunire la giunta per approvare un provvedimento a cui, precisa: “tengo particolarmente”."Il mio governo regionale - dichiara il presidente- ha dato il via libera alla delibera che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Occhiuto: "La Calabria istituisce il "reddito di merito": 1.000 euro al mese per chi resta a studiare nelle nostre Università"“Oggi sono a Roma, dove sto seguendo da vicino alcuni dossier molto delicati che riguardano la nostra Regione.
In Calabria arriva il reddito di merito: mille euro al mese agli studenti che rimangono a studiare in regioneNon funziona come il reddito di cittadinanza, anche perché per ottenerlo bisogna dimostrare due cose: la prima di avere gli esami in regola e con...
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Via libera in Calabria al reddito di merito: mille euro agli universitari | Occhiuto: Obiettivo trattenere i nostri migliori talentiVia libera in Calabria al reddito di merito: mille euro agli universitari. Ad annunciarlo è il governatore Roberto Occhiuto. tgcom24.mediaset.it
Calabria, via libera al reddito di merito, Occhiuto: 1000 euro al mese agli universitariLeggi su Sky TG24 l'articolo Calabria, via libera al reddito di merito, Occhiuto: '1000 euro al mese agli universitari' ... tg24.sky.it
«Evento storico: oggi la Calabria è ufficialmente uscita dal commissariamento della sanità» https://www.corrieredellacalabria.it/2026/04/09/il-consiglio-dei-ministri-ha-revocato-il-commissariamento-per-la-sanita-della-calabria/ - facebook.com facebook
Pinakes, tavolette in argilla del V sec. a.C. ideate e prodotte dai ceramisti di Locri per la devozione a Persefone. In ambito cultuale locrese era correlato alla fanciulla che diventa donna. Conservate tra il museo di Locri e Reggio Calabria #Calabria #ancient #a x.com