Milano si ferma per l’apertura delle Olimpiadi | strade chiuse e divieti oggi 6 febbraio

Questa mattina Milano si sveglia con le strade già chiuse e i divieti di sosta in vigore. La città si prepara a vivere una giornata storica, con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 prevista questa sera alle 20 allo stadio San Siro. La viabilità è fortemente modificata per permettere il grande evento, e molti cittadini hanno già fatto i conti con i disagi. La città si riempirà di tifosi e appassionati, pronti a dare il via a due settimane di gare e festeggiamenti.

La città si prepara a vivere una giornata storica con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in programma questa sera alle 20 allo stadio San Siro. Un evento che porta con sé entusiasmo e spettacolo, ma anche forti ripercussioni sulla viabilità, con chiusure, deviazioni e limitazioni diffuse per tutta la giornata. A incidere maggiormente sul traffico è il passaggio della Fiamma Olimpica, partita dalla Grecia lo scorso 26 novembre e arrivata oggi nel capoluogo lombardo per l'ultima tappa prima dell'accensione del braciere olimpico.

