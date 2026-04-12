A Milano, una madre e una figlia sono state trovate morte nella loro abitazione. Accanto al letto si trovava una griglia e ci sono ipotesi di suicidio. La casa presentava odori e acqua che filtrava, mentre il silenzio si era protratto per diversi giorni prima del ritrovamento. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda, senza ancora escludere altre ipotesi.

Il ritrovamento choc: silenzio, odori e acqua che filtra. Un silenzio durato giorni, poi i segnali che qualcosa non andava. È così che sono state trovate morte una madre di circa 80 anni e la figlia di 52 nel loro appartamento tra Milano e Sesto San Giovanni, nella zona di Villa San Giovanni. A far scattare l’allarme sono stati i vicini, insospettiti da forti odori provenienti dall’abitazione e da una perdita d’acqua che filtrava all’esterno. Quando i vigili del fuoco hanno forzato la porta, la scena che si sono trovati davanti è stata drammatica: i corpi delle due donne erano in avanzato stato di decomposizione, segno che la morte risaliva a diversi giorni prima.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Milano, madre e figlia trovate morte in casa: ipotesi suicidio, accanto al letto una griglia

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