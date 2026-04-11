A Sesto San Giovanni, in via Rovani, sono stati scoperti i corpi di due donne, madre e figlia di 82 e 50 anni, in stato di decomposizione avanzata all’interno di un appartamento al quarto piano di uno stabile. I vigili del fuoco del nucleo Saf hanno rinvenuto le salme dopo aver effettuato un intervento nell’abitazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

I corpi di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati dal nucleo Saf dei vigili del fuoco di Milano in un appartamento al quarto piano di uno stabile in via Rovani a Sesto San Giovanni. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco. L’allarme è stato lanciato verso le 17.30 dai condomini attirati sin dalla mattina dai forti odori che provenivano dall’abitazione. Dopo aver forzato la porta di ingresso, i vigili del fuoco non hanno potuto che constatare, insieme a carabinieri e 118, il decesso delle due donne, per le cui cause si dovrà attendere il responso dell’autopsia.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Madre e figlia trovate morte in casa in avanzato stato decomposizione: dramma a Milano

Madre e figlia trovate morte in casa in avanzato stato decomposizioneI corpi di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati dal nucleo Saf dei vigili del fuoco di...

Sesto, madre e figlia trovate morte in casa. I corpi erano in avanzato stato di decomposizioneSesto San Giovanni (Milano), 11 aprile 2026 – Dall’appartamento arrivavano forti odori, insopportabili.