Incidente mortale sulla tangenziale Ovest di Milano | perde la vita un 66enne

Questa mattina sulla tangenziale Ovest di Milano, tra gli svincoli di Corsico e Assago in direzione Bologna, si è verificato un incidente che ha causato la morte di un uomo di 66 anni. Le forze dell'ordine intervenute sul posto stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle cause o sulle circostanze dell’incidente. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.

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