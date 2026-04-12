Milano dice addio al fotografo Mario Carrieri morto a 93 anni

Milano si trova a perdere uno dei suoi grandi fotografi del secondo Novecento, Mario Carrieri, scomparso nella sua residenza a Milano all’età di 93 anni. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, lasciando un segno importante nel panorama artistico italiano. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra appassionati, colleghi e persone che hanno apprezzato il suo lavoro nel corso degli anni.

Milano, 12 aprile 2026 – Il mondo della fotografia e della cultura milanese e italiano piange Mario Carrieri, tra i grandi fotografi italiani del secondo Novecento e tra gli ultimi artisti della sua generazione, morto nella sua casa di Milano all'età di 93 anni. La cerimonia per l'ultimo saluto, come riporta l'Adnkronos, si terrà martedì 14 aprile alla Casa Funeraria San Siro, in via Corelli 120 a Milano, dalle 14 alle 16.30. La biografia. Nato a Milano il 5 novembre 1932, figlio del poeta e critico d'arte Raffaele, Mario Carrieri alli’nizio degli anni '50 viene assunto alla Mondatori per occuparsi della catalogazione dell'archivio fotografico del settimanale "Epoca", da poco introdotto sul mercato dall'editore milanese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano dice addio al fotografo Mario Carrieri, morto a 93 anni Mario Di Paolo, morto a 93 anni lo storico barbiere di via Nizza: addio all’ultimo “cavallaro” di SalernoSalerno si è svegliata con una notizia che pesa come una saracinesca che si abbassa per sempre. Leggi anche: è morto Valentino, addio a 93 anni al maestro dell’eleganza italiana