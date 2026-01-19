È deceduto oggi all'età di 93 anni Valentino Garavani, rinomato stilista e icona dell'eleganza italiana. La sua scomparsa è stata annunciata dalla Fondazione Valentino e da Giancarlo Giammetti, che hanno ricordato il maestro nella sua residenza romana, circondato dall'affetto dei familiari. La sua figura ha lasciato un'impronta significativa nel mondo della moda e dell’alta sartoria.

AGI - È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani. "Si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", si legge in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La camera ardente, si aggiunge, sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - è morto Valentino, addio a 93 anni al maestro dell’eleganza italiana

Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'imperatore della modaValentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana, è deceduto all’età di 93 anni.

Leggi anche: Addio a Peppe Vessicchio: il maestro più amato della musica italiana è morto a 69 anni

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

È morto Valentino Garavani, addio allo stilista ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kenny, la storia dello stilista che vestì dive e principesse - Il mondo della moda in lutto per la scomparsa di Valentino Garavani, stilista di fama mondiale e fondatore dell'iconica maison ... ilfattoquotidiano.it