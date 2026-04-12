Lele Adani sbeffeggia Allegri con un video dopo Milan-Udinese | non lo nomina mai ma è molto chiaro

Dopo la partita tra Milan e Udinese, l'ex calciatore e commentatore ha condiviso un video in cui si parla di tennis, senza mai nominare direttamente l'allenatore coinvolto nella gara. Il messaggio appare come una frecciatina indirizzata alla figura tecnica, visibile attraverso alcuni dettagli e riferimenti nel contenuto. L'episodio ha suscitato attenzione tra gli appassionati e i media sportivi, che hanno notato il tono sottinteso del post.