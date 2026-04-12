Lele Adani sbeffeggia Allegri con un video dopo Milan-Udinese | non lo nomina mai ma è molto chiaro
Dopo la partita tra Milan e Udinese, l'ex calciatore e commentatore ha condiviso un video in cui si parla di tennis, senza mai nominare direttamente l'allenatore coinvolto nella gara. Il messaggio appare come una frecciatina indirizzata alla figura tecnica, visibile attraverso alcuni dettagli e riferimenti nel contenuto. L'episodio ha suscitato attenzione tra gli appassionati e i media sportivi, che hanno notato il tono sottinteso del post.
Subito dopo Milan-Udinese Adani ha pubblicato un video in cui parla di tennis, ma è un riferimento ad Allegri: "Oggi non si può far finta di niente, non ci posso passare sopra".🔗 Leggi su Fanpage.it
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