Gli haters si scagliano contro Musetti | Rune interviene in sua difesa sui social!

Lorenzo Musetti sta vivendo un momento difficile. Durante i quarti di finale degli Australian Open, ha messo sotto pressione Djokovic e sembrava in controllo, ma alla fine il suo corpo ha ceduto. Mentre i commenti sui social si fanno sempre più duri, il suo collega Rune è intervenuto per difenderlo, cercando di calmare gli haters.

Lorenzo Musetti non sta vivendo un momento semplice della sua carriera. Nei quarti di finale degli Australian Open 2026, il tennista toscano stava letteralmente dominando il serbo Novak Djokovic, ma il suo vero avversario si è rivelato ancora una volta il fisico. Un problema muscolare alla coscia destra lo ha costretto ad alzare bandiera bianca proprio quando era avanti di due set contro il 24 volte campione Slam. Una vera beffa per Musetti, che mai come in questa stagione stava mostrando un tennis solido ed efficace su una superficie come il cemento australiano, terreno sul quale in passato non era mai riuscito a esprimersi ad altissimo livello.

