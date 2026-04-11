Leao gioca per l' Udinese e Okoye come Dida | la furia dei tifosi del Milan

I tifosi del Milan si sono scagliati contro le prestazioni della squadra dopo la sconfitta casalinga, con particolare insistenza su alcuni giocatori. Sono state avanzate critiche a un attaccante per aver giocato con l'Udinese e a un portiere per il paragone con Dida. La sconfitta a San Siro ha suscitato reazioni forti tra i sostenitori, evidenziando l’insoddisfazione per i risultati recenti e le prestazioni in campo.

Il Milan cade a San Siro. Una caduta brutta, una caduta che ora mette a rischio anche la corsa alla Champions. La doppietta di Atta e il gol di. illuminano la notte di San Siro e portano i tre punti dritti nelle mani dell’Udinese, mentre la curva rossonera fischia rumorosamente i propri giocatori, prendendosela in particolare con Leao. Abbiamo raccolto le voci dei tifosi dai social.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - “Leao gioca per l'Udinese” e “Okoye come Dida”: la furia dei tifosi del Milan Leggi anche: Milan, Dida: “Allegri sta facendo un gran lavoro. Leao deve crederci di più” “La peggior partita di Leao”: le reazioni social dei tifosi rossoneri a Lazio-MilanIl Milan perde, 0-1, all'Olimpico contro la Lazio e tra i tifosi rossoneri, sui social, il più bersagliato è Rafael Leao.