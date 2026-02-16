L’Enigma Leao | tra metamorfosi tattica e il peso di un Milan che vuole lo Scudetto
Il Milan di Massimiliano Allegri ha cambiato strategia durante la partita contro il Como, cercando di adattarsi alle diverse fasi del gioco per mantenere il passo dell’Inter in testa alla classifica.
Il Milan di Massimiliano Allegri si appresta ad affrontare il Como nel recupero della ventiquattresima giornata di Serie A con l’imperativo categorico di consolidare la propria posizione d’élite e tentare di arginare la fuga dell’Inter capolista. In un contesto macroeconomico e sportivo dove la qualificazione alla prossima Champions League e la lotta al vertice spostano equilibri finanziari vitali, il sodalizio rossonero si ritrova a gestire l’enigma tattico e psicologico legato a Rafa Leao. Il fuoriclasse portoghese, pur mantenendo uno score statistico di tutto rispetto, appare oggi come l’elemento meno integrato in un meccanismo che ha visto veterani del calibro di Modric e Rabiot assumere immediatamente il comando delle operazioni, lasciando il numero dieci in un limbo di inespressa onnipotenza atletica. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Spalletti disegna la nuova Juventus: ecco come il tecnico vuole gestire l’emergenza infortuni. Metamorfosi tattica
Kaladze: “Leao? Lo ritengo un pezzo fondamentale per un Milan che vuole vincere”
Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan, ha parlato dei rossoneri in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pisa-Milan Leao disponibile e forse in campo Ma in che condizioni? Rafa chiarisce così.
Milan, doppio enigma Leao-Gimenez e l'arte d'arrangiarsiI fatti prima delle opinioni. Il Milan ha giocato meglio nel secondo tempo quando è uscito (durante l'intervallo) Leao ed è entrato Nkunku al suo posto e più tardi quando Gimenez si è arreso alla ... ilgiornale.it
Milan, Ibrahimovic: Leao non sa quanto è forte, è tra i migliori al mondoL'investitura di Zlatan Ibrahimovic: Rafael Leao è tra i giocatori migliori al mondo, secondo me non sa quanto è forte. L'ex centravanti svedese, oggi senior advisor del Milan, non ha dubbi sulle ... calciomercato.com
E con la solita salutare tachicardia, finisce #PisaMilan: il #Milan ha provato di tutto per pareggiare anche stavolta, tra rigori sbagliati, espulsioni, amnesie difensive - ma alla fine il giovane #Modric risolve il complicato enigma che siamo. - facebook.com facebook