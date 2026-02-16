L’Enigma Leao | tra metamorfosi tattica e il peso di un Milan che vuole lo Scudetto

Il Milan di Massimiliano Allegri si appresta ad affrontare il Como nel recupero della ventiquattresima giornata di Serie A con l’imperativo categorico di consolidare la propria posizione d’élite e tentare di arginare la fuga dell’Inter capolista. In un contesto macroeconomico e sportivo dove la qualificazione alla prossima Champions League e la lotta al vertice spostano equilibri finanziari vitali, il sodalizio rossonero si ritrova a gestire l’enigma tattico e psicologico legato a Rafa Leao. Il fuoriclasse portoghese, pur mantenendo uno score statistico di tutto rispetto, appare oggi come l’elemento meno integrato in un meccanismo che ha visto veterani del calibro di Modric e Rabiot assumere immediatamente il comando delle operazioni, lasciando il numero dieci in un limbo di inespressa onnipotenza atletica. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan, ha parlato dei rossoneri in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pisa-Milan Leao disponibile e forse in campo Ma in che condizioni? Rafa chiarisce così.

Milan, doppio enigma Leao-Gimenez e l'arte d'arrangiarsiI fatti prima delle opinioni. Il Milan ha giocato meglio nel secondo tempo quando è uscito (durante l'intervallo) Leao ed è entrato Nkunku al suo posto e più tardi quando Gimenez si è arreso alla ... ilgiornale.it

Milan, Ibrahimovic: Leao non sa quanto è forte, è tra i migliori al mondoL'investitura di Zlatan Ibrahimovic: Rafael Leao è tra i giocatori migliori al mondo, secondo me non sa quanto è forte. L'ex centravanti svedese, oggi senior advisor del Milan, non ha dubbi sulle ... calciomercato.com

E con la solita salutare tachicardia, finisce #PisaMilan: il #Milan ha provato di tutto per pareggiare anche stavolta, tra rigori sbagliati, espulsioni, amnesie difensive - ma alla fine il giovane #Modric risolve il complicato enigma che siamo. - facebook.com facebook