Durante la partita di sabato contro l’Udinese, l’attaccante del Milan ha rimosso i parastinchi durante il gioco, pensando di essere stato sostituito. Questo episodio ha creato confusione tra i compagni e il pubblico presente allo stadio. Il giocatore ha poi continuato a partecipare alla gara senza ulteriori interruzioni, ma l’incidente è stato immediatamente notato dagli osservatori e dai media.

Un malinteso tecnico ha travolto il portatore della maglia numero 10 del Milan durante l’incontro di sabato contro l’Udinese, provocando un momento di totale disorientamento per Rafael Leao. Al minuto 66 della sfida giocata a San Siro, il giocatore portoghese ha lasciato il rettangolo verde convinto di essere stato sostituito, per poi rendersi conto che il segnale elettronico si riferiva in realtà al cambio di Nicolò Zaniolo, stella dei Bianconeri. L’episodio, avvenuto mentre i rossoneri subivano un vantaggio di due reti da parte degli ospiti, ha messo in luce una distrazione insolita per un atleta del calibro di Leao. Dopo aver scorto il numero 10 sul tabellone digitale dall’altra parte del campo, il calciatore ha iniziato i gesti tipici di chi deve lasciare il gioco: si è abbassato la calza e ha persino rimosso il parastinchi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, errore folle di Leao: si sfila i parastinchi pensando al cambio

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