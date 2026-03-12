Cosa c’è sui parastinchi di Leao? Facciamo un giro negli spogliatoi del Milan

Prima del derby contro l'Inter, 'La Gazzetta dello Sport' ha visitato gli spogliatoi del Milan grazie a PUMA. Durante il sopralluogo, sono stati osservati i parastinchi di Leao, rivelando dettagli e particolari legati all'equipaggiamento del calciatore. L'attenzione si è concentrata sugli aspetti visivi e funzionali degli accessori, offrendo uno sguardo diretto sugli elementi che accompagnano i giocatori durante le partite.

Prima del derby contro l'Inter, grazie a PUMA, 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto un tour negli spogliatoi del Milan: chicche e curiosità. Domenica 8 marzo, un paio di ore prima del derby poi vinto per 1-0 dal Milan di Massimiliano Allegri contro l'Inter di Cristian Chivu, grazie a PUMA, un'inviata de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto un tour negli spogliatoi dei rossoneri: chicche e curiosità in questo video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Cosa c’è sui parastinchi di Leao? Entra con noi nello spogliatoio del MilanAbbiamo fatto insieme a Puma un giro nel ventre di San Siro solo una manciata di ore prima del derby che – forse! – ha riaperto il campionato.

