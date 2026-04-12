Un ex pilota di motociclismo ha espresso preoccupazioni sul possibile trasferimento di un giovane talento in Ducati, sottolineando che potrebbe rappresentare una sfida significativa per il campione in carica. Il commento si concentra su un confronto tra due piloti di spicco, uno dei quali potrebbe entrare nel team italiano nel prossimo futuro. La notizia ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con interesse gli sviluppi nelle trattative di mercato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Mick Doohan, leggendario cinque volte campione della 500cc, ha espresso le sue opinioni sul futuro di Pedro Acosta e Marc Marquez nel team Ducati. La partnership tra i due piloti spagnoli, prevista per il 2027, potrebbe rivelarsi complessa, nonostante Doohan ritenga che Marquez non si faccia troppi problemi per la crescita del giovane Acosta. Secondo le sue parole, «Marc è concentrato solo su se stesso.» Acosta è atteso a lasciare il KTM a fine stagione e a prendere il posto di Francesco Bagnaia, il quale ha chiuso al quinto posto nel campionato del 2025.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mick Doohan avverte Marc Marquez riguardo al possibile passaggio di Pedro Acosta in Ducati.

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