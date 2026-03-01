Marc Marquez commenta la penalità per l’azione su Pedro Acosta nel GP di Thailandia

Durante il Gran Premio della Thailandia, Marc Marquez ha commentato la penalità ricevuta per l’azione su Pedro Acosta. Il pilota ha concluso la gara al secondo posto, dopo aver subito la sanzione. La decisione della direzione di gara ha suscitato discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. Marquez ha espresso il suo pensiero riguardo alla situazione durante l’intervista post-gara.

Marc Marquez ha chiuso il Gran Premio Sprint della Thailandia con un soddisfacente secondo posto, nonostante una sanzione inflitta per un incidente con Pedro Acosta. La gara ha riservato emozioni forti ai tifosi, specialmente nelle fasi iniziali quando Marquez si è trovato a battagliare con Marco Bezzecchi, che partiva dalla pole position. La gara ha preso una piega inaspettata quando Bezzecchi è caduto, aprendo a Marquez l'opportunità di competere per la vittoria. Marquez ha dovuto affrontare una rapida ascesa di Acosta, partito dal sesto posto.

Motomondiale, Gp Thailandia: Acosta vince la prima Sprint di stagione davanti a Marc Marquez. Disastro BezzecchiBIRIRAM – Torna ad accendersi il motore del Mondiale MotoGP, in pista per la gara lunga domani, domenica 1 marzo 2026, per il Gran Premio della...

Gp di Thailandia di MotoGp, Pedro Acosta vince la gara Sprint. Marquez è secondoPedro Acosta ha vinto oggi, sabato 28 febbraio, con un finale piuttosto controverso, la prima Sprint della stagione nel Gp di MotoGp della Thailandia.

