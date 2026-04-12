Un'inchiesta della Procura di Forlì si concentra sui decessi sospetti di alcuni anziani avvenuti durante il trasferimento in ambulanza. Le indagini si sono avvalse di intercettazioni in cui un’individuo coinvolto si esprimeva con commenti inquietanti, affermando di aver trovato piacere nel far soffrire i pazienti e di voler ripetere le azioni. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione e il trattamento dei soggetti più fragili.

L'inchiesta coordinata dalla Procura di Forlì riguarda i decessi sospetti di alcuni anziani. Sono almeno cinque i casi e sarebbero avvenuti nel giro di pochi mesi durante o successivamente a uno spostamento in ambulanza. Luca Spada è stato arrestato sabato 11 aprile dai carabinieri della compagnia di Forlì e del Nas di Bologna. Questa misura cautela è scaturita dagli esiti degli accertamenti sull'ultimo caso al vaglio degli inquirenti. Si tratta della morte di una donna di 85 anni il 25 novembre 2025 durante un trasporto sanitario fra una clinica privata e l'ospedale Morgagni. Sono due chilometri: la donna parte che sta bene e arriva morta per in infarto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anziani morti in ambulanza, le intercettazioni di Luca Spada: «Mi è piaciuto farlo, anzi lo rifarò. Poveri vecchietti, soffrono troppo»

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Anziani morti in ambulanza, intercettazioni choc dell'autista Luca Spada: "Mi è piaciuto farlo, lo rifarò, soffrono troppo"Spada era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso sui quali 5 anziani pazienti sono deceduti durante il trasporto.