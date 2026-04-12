Meteo primavera instabile | l’alta pressione scandinava stravolgerà

Nella giornata di domenica 12 aprile 2026, le condizioni meteorologiche in Italia sono influenzate da una configurazione atmosferica instabile. Un’alta pressione proveniente dalla Scandinavia sta modificando il quadro climatico, portando a frequenti cambiamenti di tempo. Le previsioni indicano che nella seconda metà di aprile il tempo resterà variabile, con possibili piogge e sbalzi di temperatura che caratterizzano questa primavera.

La configurazione atmosferica che sta interessando l’Italia in questa domenica 12 aprile 2026 suggerisce una stagione primaverile caratterizzata da forti sbalzi, con una seconda metà del mese che si prospetta instabile e piovosa. I fenomeni meteorologici attuali, legati a dinamiche di scala emisferica, indicano che il passaggio verso le temperature estive avverrà in modo brusco piuttosto che graduale. Le recenti evoluzioni meteo riflettono un’instabilità che non deve sorprendere chi osserva i cicli stagionali. Dopo il peggioramento registrato durante il fine settimana appena concluso, il quadro climatico sta per subire una trasformazione radicale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo, primavera instabile: l’alta pressione scandinava stravolgerà Alta pressione alle porte, arriva la primavera? Le previsioni meteo in Emilia-RomagnaBologna, 21 febbraio 2026 – In attesa di vedere le rondini, bastano i modelli matematici: la primavera sta arrivando. Meteo, "pioggia e alta pressione": weekend rovinato, ecco doveUna nuova perturbazione si avvicina all’Italia, ma la sua avanzata sarà rallentata dalla presenza dell’ alta pressione, che continua a dominare su...