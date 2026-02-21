Alta pressione alle porte arriva la primavera? Le previsioni meteo in Emilia-Romagna
L’alta pressione si avvicina, portando un'aria più mite in Emilia-Romagna. Le previsioni indicano che nelle prossime ore il cielo si schiarirà e le temperature aumenteranno, preparando il territorio alla stagione più calda dell’anno. Le condizioni meteo favoriscono giornate serene e soleggiate, ideali per le prime uscite all’aperto. Con l’arrivo di questa ondata di stabilità, si può già notare un cambiamento nel paesaggio, con i primi fiori che sbocciano.
Bologna, 21 febbraio 2026 – In attesa di vedere le rondini, bastano i modelli matematici: la primavera sta arrivando. Dopo la prima cinquantina di giorni di pressoché costante maltempo che sono stati il marchio di fabbrica di questo inizio di 2026, finalmente pare profilarsi un significativo cambiamento climatico su tutta l’area emiliano romagnola. E non solo su quella. Arriva l’alta pressione. “I segnali sono chiari – analizza il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni – la lunga fase piovosa sta terminando per lasciare il posto a un robusto campo di alta pressione che interesserà gran parte dell’Europa meridionale, Italia compresa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Dopo pioggia e neve arriva l’alta pressione: meteo Toscana, le previsioni verso Capodanno
Leggi anche: Arriva il vortice polare: vento forte e pioggia sul Natale. Acqua alta a Venezia e allerta rossa in Emilia-Romagna | Le previsioni
La piena del torrente Marzeno, allerta rossa in Emilia Romagna
Argomenti discussi: Fine del maltempo, ecco quando ritorna la neve in montagna; A Torino un weekend di primavera: sole e 18 gradi, ma è rischio forte valanghe; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il weekend; Previsioni meteo, assaggio di primavera in Italia: ecco quando e dove.
Pressione alta, come abbassarla grazie alle spezie: 6 che non devono mancare in cucinaStress, abitudini sbagliate, uno stile di vita frenetico e ricco di scelte dannose, sono solo alcune delle cause principali dell'ipertensione. Una condizione fin troppo ricorrente, spesso condizionata ... ilgiornale.it
Le previsioni meteo in Emilia Romagna fino a Lunedì 23 Febbraio https://www.emiliaromagnameteo.com/ - facebook.com facebook
Emilia Romagna, corso gratuito in Sound Engineering Live, per lavorare in concerti, spettacoli e convention Info e requisiti nel primo commento x.com