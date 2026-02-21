Alta pressione alle porte arriva la primavera? Le previsioni meteo in Emilia-Romagna

L’alta pressione si avvicina, portando un'aria più mite in Emilia-Romagna. Le previsioni indicano che nelle prossime ore il cielo si schiarirà e le temperature aumenteranno, preparando il territorio alla stagione più calda dell’anno. Le condizioni meteo favoriscono giornate serene e soleggiate, ideali per le prime uscite all’aperto. Con l’arrivo di questa ondata di stabilità, si può già notare un cambiamento nel paesaggio, con i primi fiori che sbocciano.

Bologna, 21 febbraio 2026 – In attesa di vedere le rondini, bastano i modelli matematici: la primavera sta arrivando. Dopo la prima cinquantina di giorni di pressoché costante maltempo che sono stati il marchio di fabbrica di questo inizio di 2026, finalmente pare profilarsi un significativo cambiamento climatico su tutta l’area emiliano romagnola. E non solo su quella. Arriva l’alta pressione. “I segnali sono chiari – analizza il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni – la lunga fase piovosa sta terminando per lasciare il posto a un robusto campo di alta pressione che interesserà gran parte dell’Europa meridionale, Italia compresa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

