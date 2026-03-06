Una perturbazione si sta avvicinando all’Italia mentre l’alta pressione continua a dominare gran parte della penisola. La combinazione tra i due fenomeni meteorologici determinerà condizioni di pioggia e temporali in alcune zone. Il fine settimana sarà caratterizzato da questo mix di pioggia e stabilità atmosferica, influenzando le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Una nuova perturbazione si avvicina all’Italia, ma la sua avanzata sarà rallentata dalla presenza dell’ alta pressione, che continua a dominare su gran parte della Penisola. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, nei prossimi giorni il quadro meteorologico risulterà diviso: alcune regioni dovranno fare i conti con nuvole e piogge a tratti, mentre altre manterranno condizioni più stabili e asciutte. A unire l’intero Paese saranno invece le temperature, che resteranno quasi ovunque al di sopra delle medie stagionali, garantendo giornate complessivamente miti. Secondo le previsioni più aggiornate, venerdì 6 marzo le precipitazioni interesseranno soprattutto le regioni meridionali e le isole maggiori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo, "pioggia e alta pressione": weekend rovinato, ecco dove

