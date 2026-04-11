Meteo | Previsioni per domenica 12 aprile

Per domenica 12 aprile, il cielo a Modena si presenterà con nubi basse e banchi di nebbia che si alzeranno nel corso della giornata. In serata sono attese schiarite, mentre non sono previste precipitazioni. La temperatura si manterrà stabile, e il vento sarà debole. La giornata si svolgerà senza eventi meteorologici significativi, offrendo condizioni tranquille per chi si troverà in città.

A Modena nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3057m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da.🔗 Leggi su Modenatoday.it Meteo | Previsioni per domenica 5 aprileA Modena bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Meteo weekend: le previsioni dal 10 al 12 aprile sul GarganoVenerdì 10 aprile: cielo sereno o parzialmente nuvoloso: massime di 19-20 gradi, in risalita. Il meteo per domenica 12 aprile