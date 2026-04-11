Addio sole | piogge intense e fango sahariano travolgono il Nord

Il tempo in Italia sta cambiando, con l’arrivo di piogge intense e fango sahariano che si stanno abbattendo sul Nord. Dopo un inizio di aprile caratterizzato da condizioni miti e stabili, le perturbazioni stanno portando maltempo tra lunedì e mercoledì, causando allagamenti e smottamenti in diverse aree della regione. Le previsioni indicano un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche in queste giornate.

Il clima mite e stabile che ha caratterizzato l’inizio di aprile sta per subire una brusca interruzione, con l’arrivo di perturbazioni che colpiranno duramente il Nord Italia tra lunedì e mercoledì. Il passaggio da un regime di alta pressione a un sistema di depressioni multiple porterà piogge intense, venti forti e un calo delle temperature che potrebbe toccare anche gli 1 much meno di 20°C. Dopo un periodo di caldo insolito per la stagione, le previsioni indicano una svolta meteorologica imminente. Sebbene sabato resterà prevalentemente soleggiato, già domenica le nubi inizieranno a coprire il cielo partendo dalle zone occidentali, con i primi fenomeni che raggiungeranno il Nordovest e la Sardegna entro la sera della stessa giornata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio sole: piogge intense e fango sahariano travolgono il Nord Maltempo, il climatologo Betti: “Vortice sul Centro-Sud con piogge intense, al Nord attenzione alle valanghe”Tra mercoledì 18 e giovedì 19 marzo il maltempo continuerà a insistere sul Sud, coinvolgendo anche Abruzzo, Molise e Marche. Maltempo: allerta arancione al Nord, piogge intense al SudUna perturbazione atlantica si sta muovendo verso il Nord-Ovest italiano, portando con sé un peggioramento delle condizioni meteo che colpirà domani... Si parla di: Addio al ciclone Ermione, la Calabria si prepara a una Pasqua di sole e caldo; Meteo, goccia fredda dal Marocco: addio alla primavera? Ecco da quando cambia tutto. Meteo, addio al freddo ma torna la pioggia, le previsioni dell’esperto: Possibili fenomeni intensiLe previsioni meteo del meteorologo Daniele Ingemi per le giornate tra il 15 e il 18 gennaio: Stop al freddo con temperature in aumento di 4-5 gradi ma neve sulle Alpi. Da venerdì perturbazione ... fanpage.it