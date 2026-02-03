Maltempo allerta meteo gialla per temporali improvvisi e raffiche di vento
Questa mattina, la Protezione Civile della Campania ha annunciato un’allerta meteo gialla che durerà fino a giovedì. Sono previsti temporali improvvisi e raffiche di vento che potrebbero creare disagi in tutta la regione. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alle allerte e a evitare spostamenti non necessari.
Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali valida dalle 12 di domani, mercoledì 4 febbraio, alle 12 di giovedì 5 febbraio. L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise e intense, anche se di breve durata, su tutto il territorio, ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Saranno possibili anche fulmini, grandine e raffiche di vento. Il quadro meteo è caratterizzato da incertezza previsionale ma i fenomeni temporaleschi potrebbero avere particolare forza e rapidità di evoluzione a scala locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
