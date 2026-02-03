maltempo allerta meteo gialla per temporali improvvisi e raffiche di vento

Questa mattina, la Protezione Civile della Campania ha annunciato un’allerta meteo gialla che durerà fino a giovedì. Sono previsti temporali improvvisi e raffiche di vento che potrebbero creare disagi in tutta la regione. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alle allerte e a evitare spostamenti non necessari.

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali valida dalle 12 di domani, mercoledì 4 febbraio, alle 12 di giovedì 5 febbraio. L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise e intense, anche se di breve durata, su tutto il territorio, ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Saranno possibili anche fulmini, grandine e raffiche di vento. Il quadro meteo è caratterizzato da incertezza previsionale ma i fenomeni temporaleschi potrebbero avere particolare forza e rapidità di evoluzione a scala locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo gialla, valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani, sabato 10 gennaio 2026.

Il maltempo interessa il Centro-Sud Italia con temporali e raffiche di vento, portando allerta gialla in nove regioni.

