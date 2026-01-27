Maltempo a Roma domani attesi temporali e forti raffiche di vento Scatta l' allerta

Le previsioni meteo per Roma segnalano temporali e raffiche di vento in arrivo domani, mercoledì 28 gennaio. È importante essere preparati e seguire gli aggiornamenti delle autorità locali per garantire la sicurezza.

Le previsioni del tempo a Roma per domani, mercoledì 28 gennaio, sono chiare. Si attendono temporali e raffiche di vento. Dalle prime ore di domani e per le successive 12-18 ore, scatterà sulla Capitale e su tutta la regione l'allerta meteo codice giallo.Secondo il dipartimento della protezione.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Roma 28 gennaio

Un'allerta meteo di criticità gialla è stata emessa dalla Protezione civile a causa di temporali e forti raffiche di vento previsti nelle prossime ore.

A Livorno, la prevista intensificazione delle raffiche di Libeccio e Ponente domani porterà un aumento delle temperature sulla costa toscana.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roma 28 gennaio

Argomenti discussi: Meteo a Roma, arriva la pioggia e scatta l'allerta maltempo per domenica. Le previsioni; Maltempo in arrivo su Roma e nel Lazio: scatta l’allerta gialla; Maltempo nel Lazio: allerta per pioggia e temporali. A Fiumicino rimandato il Carnevale di Maccarese; Weekend con pioggia e neve oggi e domani, maltempo da Milano a Roma: previsioni meteo.

Meteo a Roma, arriva la pioggia e scatta l'allerta maltempo per domenica. Le previsioniSaranno giornate di pioggia a Roma. Domani, domenica 25 gennaio, è infatti prevista allerta di codice giallo nella Capitale e in parte del Lazio. Secondo quanto emerso dalle previsioni degli esperti d ... romatoday.it

Maltempo a Roma, albero cade e si schianta su auto in sostaLa pioggia continuerà nelle prossime ore. Nel corso della giornata di domenica le temperature oscilleranno tra una minima di 9°C e una massima di 12°C ... romatoday.it

A causa del maltempo delle ultime ore su Roma, una parte del controsoffitto si è staccata nella stazione della metro A “Cinecittà”. L’episodio è accaduto ieri sera, domenica 25 gennaio, senza provocare feriti, vista anche la poca affluenza in quell’orario. S - facebook.com facebook

Meteo a Roma, arriva la pioggia e scatta l'allerta maltempo ift.tt/kEpfIMx x.com