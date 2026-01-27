Maltempo a Roma domani attesi temporali e forti raffiche di vento Scatta l' allerta

Le previsioni meteo per Roma segnalano temporali e raffiche di vento in arrivo domani, mercoledì 28 gennaio. È importante essere preparati e seguire gli aggiornamenti delle autorità locali per garantire la sicurezza.

Le previsioni del tempo a Roma per domani, mercoledì 28 gennaio, sono chiare. Si attendono temporali e raffiche di vento. Dalle prime ore di domani e per le successive 12-18 ore, scatterà sulla Capitale e su tutta la regione l'allerta meteo codice giallo.Secondo il dipartimento della protezione.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Maltempo, in arrivo temporali e raffiche di vento: scatta l'allerta meteo

Un'allerta meteo di criticità gialla è stata emessa dalla Protezione civile a causa di temporali e forti raffiche di vento previsti nelle prossime ore.

Maltempo a Livorno, forti raffiche di Libeccio in arrivo: domani allerta meteo gialla per vento e arancione per mareggiate

A Livorno, la prevista intensificazione delle raffiche di Libeccio e Ponente domani porterà un aumento delle temperature sulla costa toscana.

