Metanfetamina e ketamina | ventisettenne ai domiciliari per la droga dello stupro

Un giovane di 27 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di droga finalizzata allo spaccio. Durante una perquisizione, sono stati sequestrati circa 635 grammi di metanfetamina in cristalli e 482 grammi di ketamina, sostanze considerate particolarmente pericolose e spesso associate a reati di natura sessuale. La droga è stata trovata in un’abitazione privata, dove l’indagato viveva.

Circa 635 grammi di crystal meth, la pericolosissima metanfetamina in cristalli e 482 di ketamina, potente anestetico conosciuto anche come "droga da stupro". Più che la quantità, tutt’altro che indifferente, è soprattutto il tipo di droghe sequestrate la notte scorsa in un appartamento di Chiavenna a destare comprensibile e giustificato allarme, in primis se si pensa alla giovane e giovanissima potenziale "clientela" locale. Tutto inizia venerdì in tarda serata in centro a Chiavenna. Qui i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Chiavenna e delle Stazioni CC di Chiavenna e di Novate Mezzola guidate dal capitano Aldo Leone,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Metanfetamina e ketamina: ventisettenne ai domiciliari per la droga dello stupro Droga dello stupro, farmacie di Venezia distribuiscono 2500 braccialetti monouso per testare i drink per Ghb e ketaminaIn cento farmacie veneziane distribuiti 2500 braccialetti che rilevano Ghb e ketamina nei drink. I braccialetti che scoprono la droga dello stupro arrivano a CasaranoVenerdì 20 marzo, al Mercato Coperto, la sezione locale dell’associazione Fidapa Bpw consegnerà gratuitamente i test per il controllo delle bevande...