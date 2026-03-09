Droga dello stupro farmacie di Venezia distribuiscono 2500 braccialetti monouso per testare i drink per Ghb e ketamina

A Venezia, cento farmacie hanno distribuito circa 2500 braccialetti monouso progettati per verificare la presenza di Ghb e ketamina nei drink. Questi dispositivi sono stati consegnati ai clienti per facilitare il controllo delle bevande e prevenire eventuali abusi. La distribuzione si concentra principalmente nel centro storico della città, coinvolgendo diverse strutture sanitarie e punti vendita.

In cento farmacie veneziane distribuiti 2500 braccialetti che rilevano Ghb e ketamina nei drink. L'iniziativa di Federfarma punta a prevenire il fenomeno del drink spiking Le farmacie della Città Metropolitana di Venezia, in vista dell'8 marzo, hanno deciso di distribuire 2500 braccialetti monouso.