Messina scena aperta ai talenti | al via il bando per Piazza dell’Arte

È stato aperto il bando per partecipare a Piazza dell’Arte, un evento che si terrà il 13 maggio nel cortile centrale di un’università. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Morgana, in collaborazione con Orum e Azione Universitaria. Le iscrizioni sono ora aperte e si rivolgono a talenti che vogliono esibirsi in questa giornata dedicata alle arti all’aperto. La manifestazione trasformerà l’area in un palcoscenico a cielo aperto.

L’Associazione Morgana, in collaborazione con Orum e Azione Universitaria, ha ufficialmente aperto le iscrizioni per la nuova edizione di Piazza dell’Arte, l’evento che trasformerà il cortile centrale dell’Università di Messina in un palcoscenico a cielo aperto il prossimo 13 maggio. La manifestazione, che quest’anno celebra il suo undicesimo anno di attività, invita i talenti locali a candidarsi per esibirsi in una serata dedicata alla musica, alla danza, al teatro e alle arti performative. Le candidature per partecipare alla rassegna possono essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected], mentre i dettagli completi riguardanti il bando sono consultabili sui profili social dell’Associazione Morgana (@associazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, scena aperta ai talenti: al via il bando per Piazza dell’Arte “Aequa Spont Art”: al via da Vico Equense il censimento per mappare i talenti dell’arte istintivaTempo di lettura: 2 minutiÈ stato presentato ufficialmente sabato 21 marzo, presso il Cinema Teatro Aequa, il progetto “Aequa Spont Art –... Leggi anche: La commedia dell’arte arriva al Pac. Boso porta in scena Aristofane