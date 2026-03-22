Tempo di lettura: 2 minuti È stato presentato ufficialmente sabato 21 marzo, presso il Cinema Teatro Aequa, il progetto “Aequa Spont Art – L’imperfezione come risorsa: tra arti spontanee e frontiere digitali”. L’iniziativa, promossa dal Nuovo Cinema Aequa, mira a trasformare il territorio in un hub internazionale per l’arte spontanea, celebrando la bellezza dell’istinto contro l’estetica patinata degli algoritmi. Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte figure di rilievo del panorama culturale e istituzionale: Giuseppe Aiello, Sindaco di Vico Equense, per i saluti istituzionali;. Bruno Alvino, Presidente della Soc. Coop. Cineteatro Aequa;. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Aequa Spont Art”: al via da Vico Equense il censimento per mappare i talenti dell’arte istintiva

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